पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, जनता को लुभाने के लिए शुरू करेगी ‘पंजाब मांगदा इंसाफ’ अभियान

'पंजाब मांगदा इंसाफ' अभियान के एजेंडे के बारे में बताते हुए परगट ने कहा कि पंजाब की जनता को कई मोर्चों पर न्याय चाहिए और कांग्रेस विभिन्न गतिविधियों के ज़रिए इस संदेश को राज्य के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा, "हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद अब हम 4 नवंबर को हुई 'इंसाफ रैली' को आगे बढ़ा रहे हैं। उस रैली से ही हमारे पंजाब अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे जी और राहुल गांधी जी ने भाषण दिए थे। हम कल से यह अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसकी थीम है 'पंजाब मांगदा इंसाफ' यानी पंजाब न्याय मांगता है। पंजाब कई मोर्चों पर न्याय की मांग कर रहा है।" परगट ने यह भी बताया कि अभियान के पहले दिन पार्टी आईटी सेक्टर पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करेगी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेगी। अगले दिन एक साइकिल यात्रा शुरू होगी और कांग्रेस नेता पंजाब भर में अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे।