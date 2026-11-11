पुणे का नाम बदलकर ‘फुले नगर’ करने की मांग, राष्ट्रीय OBC मुक्ति मोर्चा ने CM फडणवीस को सौंपा प्रस्ताव

राष्ट्रीय OBC मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2027 में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती यानी द्विशताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इसी अवसर को देखते हुए संगठन ने पुणे का नाम ‘फुले नगर’ करने की मांग रखी है। संगठन का कहना है कि महात्मा फुले ने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया और पुणे उनकी कर्मभूमि रही है। पदाधिकारियों ने कहा कि पुणे का नाम बदलने का उद्देश्य महात्मा फुले के सामाजिक योगदान और उनके कार्यों का सम्मान करना है। इस संबंध में संगठन के प्रतिनिधियों ने नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें मांग से जुड़ा पत्र भी दिया।