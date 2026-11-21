Warana Gokul Milk Rate Hike: महाराष्ट्र में आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। अब दूध खरीदने के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। राज्य के दो प्रमुख सहकारी दूध संघों गोकुल और वारणा ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। गोकुल और वारणा दूध संघ ने भैंस के दूध की कीमत में 6 रुपये और गाय के दूध की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं, वारणा दूध संघ ने भी दूध की खरीद और बिक्री दोनों के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध की नई कीमतें लागू हो चुकी हैं।