हरियाणा में दूध बेचने वालों की अब बनेगी सरकारी पहचान, वाहन भी होगा दर्ज; मिलावट की शिकायत पर होगी सीधी कार्रवाई

जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमन प्रकाश ढाका के मुताबिक, विभाग को समय-समय पर दूध में मिलावट को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसे में दूध विक्रेताओं का रिकॉर्ड तैयार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग के पास दूध बेचने वाले लोगों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। भविष्य में किसी विक्रेता के खिलाफ मिलावट की शिकायत मिलने पर उसकी पहचान और कार्रवाई की प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा आसान होगी। विभाग ने दूध का कारोबार करने वाले सभी विक्रेताओं से जल्द लाइसेंस बनवाने और अपने वाहनों का आवश्यक पंजीकरण कराने की अपील की है।