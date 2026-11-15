हरियाणा में 44.83 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, CM नायब सैनी ने बिजली, स्वास्थ्य और सीवरेज कार्यों का किया उद्घाटन-शिलान्यास

नायब सैनी ने करीब 31.47 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें पिपली, बीड़ पिपली और पिपली-लाडवा मार्ग के आसपास की कॉलोनियों के लिए सीवरेज नेटवर्क शामिल है। इस परियोजना के तहत 6.50 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) क्षमता का इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य इलाके की पुरानी जल निकासी और गंदे पानी की समस्या को दूर करना है।