हरियाणा में 44.83 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, CM नायब सैनी ने बिजली, स्वास्थ्य और सीवरेज कार्यों का किया उद्घाटन-शिलान्यास

हरियाणा में 44.83 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात
Nayab Saini Kurukshetra: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र के पिपली, लाडवा और थानेसर क्षेत्र में करीब 44.83 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से बिजली व्यवस्था मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और सीवरेज व्यवस्था में सुधार करने का लक्ष्य है।
पिपली पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक नीलधारी गुरुद्वारा पिपली साहिब में माथा टेका और प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए अरदास की।
मुख्यमंत्री ने कुल 13.36 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें कुरुक्षेत्र के सेक्टर-28 और जोगना खेड़ा में बनाए गए 33 केवी बिजली सब-स्टेशन भी शामिल हैं। इनसे क्षेत्र में बिजली के उतार-चढ़ाव को कम करने और बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा मिर्जापुर और दयालपुर गांवों में नई सब-हेल्थ सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया। दोनों स्वास्थ्य केंद्रों पर करीब 55.50 लाख रुपये की लागत आई है। इनसे ग्रामीण इलाकों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
नायब सैनी ने करीब 31.47 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें पिपली, बीड़ पिपली और पिपली-लाडवा मार्ग के आसपास की कॉलोनियों के लिए सीवरेज नेटवर्क शामिल है। इस परियोजना के तहत 6.50 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) क्षमता का इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य इलाके की पुरानी जल निकासी और गंदे पानी की समस्या को दूर करना है।
दूसरी परियोजना के तहत थानेसर की KDB रोड का व्यापक सुधार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यह काम सेक्टर 2/3 की सीमा पर GT रोड के चौराहे से लेकर उधम सिंह चौक तक किया जाएगा। इस सड़क के सुधार से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होने और लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुरु साहिब के चरणों में प्रदेश के सभी लोगों की खुशहाली, समृद्धि, शांति और कल्याण के लिए अरदास की।
बड़ी खबरेंView All
चण्डीगढ़ हरियाणा
हरियाणा