महाराष्ट्र के दो कारोबारियों को बिजनेस के नाम पर हरियाणा बुलाया, फिर अपहरण कर जमकर की लूटपाट

Maharashtra Businessmen Kidnapping Robbery case: महाराष्ट्र के बीड जिले के दो कारोबारियों को सोलर पावर बिजनेस के लिए उपकरण सस्ते दाम पर देने का लालच देकर हरियाणा के पलवल जिले के होडल बुलाया गया। आरोप है कि यहां बदमाशों ने दोनों का अपहरण कर बंदूक की नोक पर सोने की अंगूठियां, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और 2 लाख रुपये से अधिक की रकम लूट ली। इसके बाद दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल में छोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य की तलाश जारी है।