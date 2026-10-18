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चण्डीगढ़ हरियाणा

महाराष्ट्र के दो कारोबारियों को बिजनेस के नाम पर हरियाणा बुलाया, फिर अपहरण कर जमकर की लूटपाट

Haryana News: महाराष्ट्र के दो कारोबारियों को सोशल मीडिया के जरिए एक ठग गिरोह ने अपने जाल में फंसाया। सोलर पावर बिजनेस के बहाने हरियाणा के पलवल जिले के होडल बुलाया, जहां बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर उनसे लूटपाट की गई।
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चण्डीगढ़ हरियाणा

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Dinesh Dubey

Oct 18, 2026

Maharashtra Businessmen Robbery case

महाराष्ट्र के दो कारोबारियों का हरियाणा में अपहरण और लूटपाट (Photo: IANS/File)

Maharashtra Businessmen Kidnapping Robbery case: महाराष्ट्र के बीड जिले के दो कारोबारियों को सोलर पावर बिजनेस के लिए उपकरण सस्ते दाम पर देने का लालच देकर हरियाणा के पलवल जिले के होडल बुलाया गया। आरोप है कि यहां बदमाशों ने दोनों का अपहरण कर बंदूक की नोक पर सोने की अंगूठियां, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और 2 लाख रुपये से अधिक की रकम लूट ली। इसके बाद दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल में छोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य की तलाश जारी है।

सोशल मीडिया पर हुई थी आरोपियों से पहचान

पुलिस के मुताबिक, पीड़ितों की पहचान 43 वर्षीय विवेकानंद एकनाथ अर्जगे और उनके 42 वर्षीय दोस्त संतोष महादेव के रूप में हुई है। दोनों महाराष्ट्र के बीड जिले के निवासी हैं। विवेकानंद सोलर पावर प्लांट से जुड़े कारोबार में हैं।

जांच में सामने आया है कि विवेकानंद की सोशल मीडिया के जरिए पलवल क्षेत्र के कुछ लोगों से बातचीत शुरू हुई थी। आरोप है कि इन लोगों ने खुद को होडल की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कर्मचारी बताया और सोलर पावर बिजनेस के लिए उपकरण बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। सौदा तय करने के बहाने उन्हें फैक्ट्री आने के लिए कहा।

दिल्ली से कैब लेकर होडल पहुंचे थे दोनों

पुलिस के अनुसार, विवेकानंद और संतोष बुधवार को विमान से दिल्ली पहुंचे। वहां से कैब लेकर दोपहर करीब डेढ़ बजे होडल पहुंचे। बाबरी मोड़ पर दो संदिग्ध उनसे मिले और उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहा।

आरोप है कि दोनों को कार से एक सुनसान और जंगल के नजदीक स्थित इलाके में ले जाया गया। रास्ते में दो अन्य संदिग्ध भी उनके साथ शामिल हो गए। इसके बाद जंगल के पास दो और आरोपी मोटरसाइकिल से पहुंचे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, वहां आरोपियों ने दोनों कारोबारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया।

बंदूक दिखाकर कराए पैसे ट्रांसफर

आरोपियों ने दोनों के मोबाइल फोन, सोने की अंगूठियां और एटीएम कार्ड छीन लिए। इसके बाद विवेकानंद को कथित तौर पर बैंक खाते से 1.29 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। जबकि, संतोष से यूपीआई के जरिए 75,000 रुपये ट्रांसफर कराए। इस तरह दोनों से कुल 2.04 लाख की रकम जबरन ट्रांसफर कराई गई।

आंखों पर पट्टी बांधकर जंगल में छोड़ा

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने दोनों पीड़ितों की आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें जंगल के भीतर छोड़कर फरार हो गए। कुछ समय बाद दोनों ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और आसपास के ग्रामीणों से मदद मांगी।

ग्रामीणों की सहायता से उन्होंने अपने परिवारों और पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

दो आरोपी गिरफ्तार, चार अन्य की तलाश

होडल के पुलिस उपाधीक्षक सुरेश भड़ाना ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि अपहरण और लूट की वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा सके।

शिकायत के आधार पर होडल पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 310(2), 311, 318(4), 351(2) और 61 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस फरार चार अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है।

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Updated on:

18 Oct 2026 12:02 pm

Published on:

18 Oct 2026 10:09 am

Hindi News / Haryana / Chandigarh Haryana / महाराष्ट्र के दो कारोबारियों को बिजनेस के नाम पर हरियाणा बुलाया, फिर अपहरण कर जमकर की लूटपाट

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