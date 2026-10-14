जन्म लेते ही बच्चे ने तोड़ा दम, माता-पिता बोले- नवरात्रि चल रही, नहीं छू सकते; श्मशान कर्मियों ने दी अंतिम विदाई

मिली जानकारी के अनुसार, शहर के गजानन मंदिर परिसर में स्थित एक निजी अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने सामाजिक संस्था और श्मशान भूमि के कर्मचारियों से संपर्क किया। परिजनों ने अजब-गजब तर्क देते हुए कहा, "नवरात्रि शुरू होने के कारण हमारे यहां बच्चे और प्रसूता को छुआ नहीं जाता है, और यदि किसी की मौत हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता। यह सब प्रथे के अनुसार है, इसलिए हम अंतिम विधि नहीं कर सकते।" इस अंधविश्वास के चलते परिवार ने अपने ही मृत बच्चे से दूरी बना ली और उसे श्मशान भूमि के कर्मचारियों के हवाले कर दिया।