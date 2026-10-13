गरबा खेलकर घर लौटी पत्नी की पति ने की हत्या, थाने जाकर किया सरेंडर! संभाजीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात

महाराष्ट्र में चरित्र पर शक में पति ने पत्नी की हत्या की (AI Image)
Husband Kills Wife: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के कन्नड़ शहर में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि चरित्र पर संदेह के चलते पति मुकेश कुंभकर्ण ने अपनी 42 वर्षीय पत्नी रोहिणी कुंभकर्ण की सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर हत्या कर दी। यह घटना सोमवार तड़के करीब साढ़े पांच बजे हुई, जब रोहिणी गहरी नींद में सो रही थीं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद दोपहिया वाहन से कन्नड़ शहर पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मुकेश और रोहिणी कुंभकर्ण के बीच पिछले छह से सात महीनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि मुकेश अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी के चलते उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे।
पुलिस का मानना है कि इसी वजह से मुकेश ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सोमवार तड़के करीब साढ़े पांच बजे रोहिणी कमरे में सो रही थीं। इसी दौरान आरोपी ने उनके सिर पर लकड़ी के डंडे से लगातार वार किए। हमले में गंभीर चोट लगने के कारण रोहिणी की मौके पर ही मौत हो गई।
इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक, रविवार को रोहिणी ने गजानन कॉलोनी की महिलाओं के साथ बड़े उत्साह के साथ देवी की स्थापना की थी। इसके बाद रात करीब साढ़े ग्यारह बजे तक उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ गरबा भी खेला था।
कार्यक्रम के बाद रोहिणी खुशी-खुशी अपने घर लौटीं और सोने चली गईं। हालांकि, सोमवार की सुबह रोहिणी की मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।
पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी मुकेश सोमवार सुबह करीब सात बजे खुद दोपहिया वाहन से कन्नड़ शहर पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस के मुताबिक, उसने वहां हत्या करने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई।
रोहिणी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि हत्या के पीछे की परिस्थितियों और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी सामने आ सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी से पूछताछ के बाद मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।
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