बारामती डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, 25 वर्षीय युवक गिरफ्तार, चौंकाने वाली वजह आई सामने

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती तालुका के सुपा स्थित शेरेवाड़ी में घर के बाहर सो रही दो बुजुर्ग महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम विकास उर्फ अप्पा राजेंद्र लडकत (25) बताया जा रहा है। पुणे ग्रामीण पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने सोने के गहनों के लिए दोनों महिलाओं की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस ने उसके पास से करीब 6 लाख रुपये कीमत के पांच तोला सोने के गहने बरामद किए हैं।