6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

बारामती डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, 25 वर्षीय युवक गिरफ्तार, चौंकाने वाली वजह आई सामने

Elderly Women Murder: पुणे के बारामती में घर के बाहर सो रही दो महिलाओं की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 25 वर्षीय विकास लडकत को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 06, 2026

Baramati Double Murder

बारामती में दो महिलाओं की हत्या, आरोपी गिरफ्तार (AI Image)

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती तालुका के सुपा स्थित शेरेवाड़ी में घर के बाहर सो रही दो बुजुर्ग महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम विकास उर्फ अप्पा राजेंद्र लडकत (25) बताया जा रहा है। पुणे ग्रामीण पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने सोने के गहनों के लिए दोनों महिलाओं की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस ने उसके पास से करीब 6 लाख रुपये कीमत के पांच तोला सोने के गहने बरामद किए हैं।

घर के बाहर सो रही थीं दोनों महिलाएं

यह वारदात 29 सितंबर की है। मामले में गणेश लडकत ने सुपा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, उनकी मां इंदुमती मारुति लडकत (75) और चचेरी भाभी कृष्णाबाई कुंडलिक लडकत (55) घर के सामने बने चबूतरे पर सो रही थीं।

इसी दौरान रात के अंधेरे में आरोपी घर में जबरन घुसा और अलमारी में रखे सामान को खंगाला। इसके बाद उसने सो रही दोनों महिलाओं के शरीर से जबरन सोने के गहने छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उसने कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन और गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

आठ पुलिस टीमों ने शुरू की जांच

दो बुजुर्ग महिलाओं की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोल्हापुर रीजन के विशेष पुलिस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा और पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के मार्गदर्शन में पुलिस की 8 विशेष टीमें गठित की गईं। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

200 से ज्यादा पुराने आरोपियों की जांच

पुलिस ने इसी तरह के अपराधों में शामिल रहे संदिग्धों की जानकारी जुटाने के लिए अहिल्यानगर, सोलापुर, सातारा, बीड, कोल्हापुर और कर्नाटक के निपाणी में भी टीमें भेजीं। इस दौरान पुलिस ने 200 से अधिक रिकॉर्ड पर मौजूद आरोपियों की जांच की।

जांच के दौरान शेरेवाड़ी के ही विकास लडकत की गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लगीं। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

पूछताछ में हत्या की बात कबूल की- पुलिस

अधिकारियों के मुताबिक, सघन तलाशी और जांच के दौरान पुलिस को गांव के ही विकास लडकत की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो वह घबरा गया और गोलमोल जवाब देने लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी विकास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके पास से चोरी किए गए सोने के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं।

फिलहाल पुणे ग्रामीण पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि वारदात में आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई और व्यक्ति शामिल था।

राइफल साफ करते समय अचानक चली गोली, होटल व्यवसायी के बेटे की मौत, पुणे के लोनावला में दर्दनाक हादसा

ये भी पढ़ें
lonavala Rifle Accident

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Oct 2026 12:49 pm

Published on:

06 Oct 2026 12:48 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बारामती डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, 25 वर्षीय युवक गिरफ्तार, चौंकाने वाली वजह आई सामने

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शिवसेना के दो बड़े दांव, 4 महीने बाद नासिक का जवाब पुणे में देगी शिंदे सेना?

Maharashtra Legislative Council election
मुंबई

एटली ने पत्नी के आउटफिट और अपने कलर पर ट्रोल करने वालों को दिया जवाब, बोले- मुझे 4 बार हीरो बनने का ऑफर मिला था

Director Atlee on trolling wife dress looks and his dark colour after film Baththa success
टॉलीवुड

‘आखिरकार मेरी जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त हैं’, Rise and Fall 2 से सिवेट तोमर हुए इमोशनल, राज-करण ने दिया ऐसा साथ

Rise and Fall Season 2
मनोरंजन

CJP प्रदर्शन से पहले ‘हिंसा होगी’ ये पुलिस को कैसे पता? महाराष्ट्र पुलिस के नोटिस पर अभिजीत दिपके का सवाल

CJP Protest
मुंबई

‘मां को बोलता है मर जा, मेरे बच्चों का क्या होगा?’ Yung DSA की डेंगू वाली टिप्पणी के बाद रोईं माही विज, लोगों ने लगाया सिंपैथी कार्ड खेलने का आरोप

Mahi Vij Vs Yung DSA Bigg Boss 20
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.