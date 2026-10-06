राइफल साफ करते समय अचानक चली गोली, होटल व्यवसायी के बेटे की मौत, पुणे के लोनावला में दर्दनाक हादसा

Pune News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लोनावला में एक बेहद दर्दनाक घटना घटी है। भुशी गांव में घर पर लाइसेंसी राइफल साफ करते समय अचानक गोली चलने से 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभय माणिक मराठे (33) के तौर पर हुई है। घटना के बाद भुशी गांव और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है।