गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, फोटो सोर्स- ANI
PM Modi 2047: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह देश की उपलब्धियों के बजाय नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य की भी सराहना की।
पुणे में ANI से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल में 50 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है।
गिरिराज सिंह ने बिहार में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की स्थिति में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा कई जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, बिहार में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है।
केंद्रीय मंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर GDP की रफ्तार प्रभावित हुई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि IMF और विश्व बैंक ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक अनुमान जताया है। उन्होंने कांग्रेस के पिछले 10 साल के शासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कांग्रेस के पास देश के विकास का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं था।
गिरिराज सिंह ने पुणे और महाराष्ट्र को कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी महाराष्ट्र में कपड़ा उद्योग की इकाइयां भले ही कम हों, लेकिन यहां कपास की खेती होती है। इसके अलावा हथकरघा और हस्तशिल्प का काम भी बड़े स्तर पर होता है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक कपड़ा क्षेत्र का बाजार 350 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इसके लिए देश में टेक्सटाइल सेक्टर को और मजबूत करने की जरूरत है।
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