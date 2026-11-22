केंद्रीय मंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करते हुए कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर GDP की रफ्तार प्रभावित हुई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि IMF और विश्व बैंक ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक अनुमान जताया है। उन्होंने कांग्रेस के पिछले 10 साल के शासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कांग्रेस के पास देश के विकास का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं था।