बता दें कि पुणे के मुंढवा में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार पर अडानी समूह के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर किसी आम नागरिक या किसान की ओर से विरोध किया जाता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। लेकिन अडानी की परियोजना के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने सवाल किया कि जब काम रोकने का आदेश दिया गया है तो उसे जारी रखने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अडानी की परियोजना को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा रही है। आदित्य ने कहा कि भाजपा ने राजनीति का स्तर काफी नीचे गिरा दिया है।