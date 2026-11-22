Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर सियासी विवाद शुरू हो गया है। धाराशिव में भाजपा (BJP) के नगरसेवक विलास लोंढे के टीपू सुल्तान जयंती समारोह में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पूरे विवाद पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि टीपू सुल्तान वीर थे या देश के दुश्मन। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उसे यह विवाद बनाए रखना है।