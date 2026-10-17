CEC प्रोटेस्ट में टीपू सुल्तान के समर्थन में लगे नारे, कांग्रेस नेता बोले- वे गद्दार नहीं थे, भारत के बेटे थे

Malegaon Protest: महाराष्ट्र के मालेगांव में विरोध प्रदर्शन के दौरान 'हमें चाहिए आजादी, टीपू वाली आजादी' जैसे नारे लगाए जाने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की तस्वीर लगाने या किसी के समर्थन में आंदोलन करने भर से किसी को राष्ट्रद्रोही नहीं ठहराया जाना चाहिए।