रिपोर्ट के अनुसार सावारघर में चल रहा काम 5,675 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 1,500 मेगावाट तारली ओपन लूप्ड पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट से संबंधित है। कंपनी ने बताया था कि उसने सावारघर में निजी जमीन खरीदी है, जहां प्रोजेक्ट के लिए अस्थायी सुविधाएं, जिसमें काम करने वाले मजदूरों के रहने की जगह भी शामिल है जो अभी बनाई जा रही थी। MPCB ने बताया कि बोर्ड ने 7 अप्रैल 2025 को परियोजना के लिए 'स्थापना के लिए सहमति' (CTE) दिया था। साथ ही लागू प्रावधानों के तहत संचालन की अनुमति और खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत अनुमति भी दी गई थी। हालांकि, बोर्ड के मुताबिक सावारघर में निरीक्षण के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन नहीं पाया गया।