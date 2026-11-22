ये गिरफ्तारियां केरल पुलिस के राज्यव्यापी ‘ऑपरेशन तूफान’ अभियान के दौरान हुई हैं। अभियान के तहत राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिए गए पुलिस अपडेट के मुताबिक, 13 नवंबर तक ऑपरेशन तूफान के तहत 16,203 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 14,995 मामले दर्ज किए गए थे। इस अभियान में राज्यभर से दो टन से अधिक गांजा, करीब 30 किलो MDMA और लगभग 733 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई थी। अलप्पुझा में शनिवार को हुई 11.6 किलो गांजे की बरामदगी इन आंकड़ों के बाद की कार्रवाई है।