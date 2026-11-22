केरल में यूथ कांग्रेस नेता समेत 5 गिरफ्तार, फोटो सोर्स- IANS
Alappuzha Ganja Case: केरल के अलप्पुझा जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.6 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजे की इस खेप को कार में छिपाकर ले जा रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में स्थानीय यूथ कांग्रेस नेता शमीर (38) भी शामिल है। वह मनप्पुरम का रहने वाला और कांग्रेस मंडलम कमेटी का पदाधिकारी बताया गया है।
पुलिस के मुताबिक, शनिवार रात करीब 10:50 बजे चेरथला के पास मक्के जंक्शन पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान जिला एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड और पूचक्कल पुलिस ने एक कार को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें छिपाकर रखा गया गांजा मिला। इसके बाद कार में सवार सभी पांच लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पूचक्कल पुलिस ने बाद में सभी की गिरफ्तारी दर्ज करते हुए NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमीर (38), अली जौहर (24), कृष्णकुमार (23), सलाहुद्दीन अय्यूब (24) और मोहम्मद असलम (23) के रूप में की है। शमीर मनप्पुरम का रहने वाला है, जबकि अली जौहर और कृष्णकुमार भी मनप्पुरम से हैं। सलाहुद्दीन अय्यूब और मोहम्मद असलम पूचक्कल के निवासी बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, शमीर ने केरल विधानसभा की डिप्टी स्पीकर शानिमोल उस्मान के चुनाव प्रचार अभियान में भी काम किया था। हालांकि, कार में मिले गांजे की कथित तस्करी में प्रत्येक आरोपी की भूमिका क्या थी, इसकी जांच अभी जारी है।
ये गिरफ्तारियां केरल पुलिस के राज्यव्यापी ‘ऑपरेशन तूफान’ अभियान के दौरान हुई हैं। अभियान के तहत राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिए गए पुलिस अपडेट के मुताबिक, 13 नवंबर तक ऑपरेशन तूफान के तहत 16,203 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 14,995 मामले दर्ज किए गए थे। इस अभियान में राज्यभर से दो टन से अधिक गांजा, करीब 30 किलो MDMA और लगभग 733 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई थी। अलप्पुझा में शनिवार को हुई 11.6 किलो गांजे की बरामदगी इन आंकड़ों के बाद की कार्रवाई है।
अभियान के दौरान पुलिस ने 12,192 ड्रग अवेयरनेस क्लास और 1,180 काउंसलिंग सेशन भी आयोजित किए। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज प्रोटेक्शन ग्रुप की ओर से 8,461 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए विशेष टीम भी गठित की है। अभियान के दूसरे चरण में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में जांच इकाइयां सक्रिय की गई हैं। स्थानीय निकायों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें नशीले पदार्थों की बिक्री या तस्करी से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो वे सीधे पुलिस को सूचना दें या WhatsApp के जरिए जानकारी साझा करें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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