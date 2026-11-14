iPhone और बाइक के लिए नाना की हत्या, 13 साल की नातिन ने 3 दोस्तों के साथ Instagram पर रची 2 महीने तक साजिश

पुलिस ने बताया कि 15 अगस्त की रात तीनों लड़के बुजुर्ग के घर पहुंचे। उन्होंने बाथरूम की छत की टाइल हटाई और वेंटिलेशन वाली जगह से घर के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और चेहरे पर बेडशीट दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया।आरोपियों ने धोती से बुजुर्ग के हाथों को जांघों से बांध दिया और तौलिए से उनके पैर बांध दिए। चार्जशीट के अनुसार, इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग को पैरों से कुचला और गर्दन व सिर पर हमला किया। इस दौरान किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। आरोपी घर से करीब साढ़े चार सॉवरेन सोना भी लेकर फरार हो गए।