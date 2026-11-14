क्या खतरे में पड़ेगी मंत्री अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता? लाभ के पद विवाद में फंसे, अब AG करेंगे जांच

Ashok Choudhary Controversy: बिहार सरकार के मंत्री और विधान परिषद सदस्य (MLC) अशोक चौधरी 'लाभ के पद' (office of profit) से जुड़े एक कानूनी विवाद में फंस गए हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने MLC रहते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद संभाल लिया। इस मामले को कानूनी राय के लिए बिहार के महाधिवक्ता (AG) एस.डी. संजय के पास भेजा गया है। अपने बचाव में मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि उन्होंने सरकार से जरूरी मंजूरी लेने के बाद ही यह पद संभाला था।