West Bengal Politics: “सत्ता बदल गई, अभिषेक जी!” दिलीप घोष का तंज: धमकी की राजनीति अब नहीं चलेगी

यह बयान ऐसे समय आया है जब अभिषेक कानूनी घेरे में हैं। चुनावी रैलियों में कथित भड़काऊ और धमकी भरे भाषणों को लेकर 15 मई को बिधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी बीच पुलिस की टीमें उनके कोलकाता आवास पर उनके कार्यकारी सहायक सुमित रॉय की तलाश में तड़के पहुंची थीं, जिस पर राजनीतिक हलकों में काफी हलचल रही। घोष इससे पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा सरकार में लोग अब बेखौफ होकर शिकायत कर रहे हैं और पुलिस उन पर तेजी से कार्रवाई कर रही है।