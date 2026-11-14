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West Bengal Politics: “सत्ता बदल गई, अभिषेक जी!” दिलीप घोष का तंज: धमकी की राजनीति अब नहीं चलेगी

TMC vs BJP: पुलिस को धमकाने के आरोपों के बीच अभिषेक बनर्जी पर सीधा हमला बोलकर दिलीप घोष ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। लेकिन उसी मंच से उन्होंने एक ऐसी योजना का भी खुलासा किया, जो लाखों लोगों की सेहत से जुड़ी है। क्या आईआईटी का यह अस्पताल जल्द पूरी तरह चालू होगा?
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कोलकाता

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Manoj Vashisth

Updated: 14 Nov 2026, 10:04 AM IST

TMC vs BJP, Mamata Banerjee

TMC vs BJP, Mamata Banerjee : हमने हार नहीं मानी" वाली सोच पर चोट: मंत्री बोले, पुलिस को डराना अभिषेक को भारी पड़ेगा (फोटो सोर्स: ANI)

IIT Kharagpur Medical College: बंगाल में सरकार बदले महीनों बीत चुके हैं, मगर तृणमूल नेताओं के तेवर अब भी विपक्ष वाले नहीं लगते। राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने खड़गपुर में यही बात अभिषेक बनर्जी को याद दिलाई। उनका कहना है कि सत्ता का रंग बदला है तो व्यवहार भी बदलना चाहिए। इसी दौरे में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर के अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर भी बड़ी जानकारी दी, जिससे इलाके के मरीजों को राहत मिल सकती है।

TMC vs BJP: 'अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं अभिषेक बनर्जी', ममता बनर्जी पर भी कसा तंज

पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार घोष ने खड़गपुर में कहा कि अभिषेक की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं और मानते हैं कि उनकी पार्टी अब भी सत्ता में है।

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घोष ने ममता बनर्जी का नाम लेकर चुटकी ली। उनके मुताबिक बुआ जिस तरह कहती हैं कि "हम हारे नहीं हैं", भतीजा भी वही सोचता है। उन्होंने पूछा कि पुलिस को धमकाकर अभिषेक अपनी मुश्किलें खुद क्यों बढ़ा रहे हैं। उनका साफ कहना था कि धमकी और डराने-धमकाने की यह राजनीति अब नहीं चल सकती।

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR का मामला, पुलिस की कार्रवाई से बढ़ी सियासी हलचल

यह बयान ऐसे समय आया है जब अभिषेक कानूनी घेरे में हैं। चुनावी रैलियों में कथित भड़काऊ और धमकी भरे भाषणों को लेकर 15 मई को बिधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी बीच पुलिस की टीमें उनके कोलकाता आवास पर उनके कार्यकारी सहायक सुमित रॉय की तलाश में तड़के पहुंची थीं, जिस पर राजनीतिक हलकों में काफी हलचल रही। घोष इससे पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा सरकार में लोग अब बेखौफ होकर शिकायत कर रहे हैं और पुलिस उन पर तेजी से कार्रवाई कर रही है।

IIT खड़गपुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को लेकर बड़ी जानकारी

सियासी बयानबाजी के बीच घोष ने खड़गपुर की एक बड़ी उपलब्धि पर भी बात की। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में बने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को "वाकई शानदार और अत्याधुनिक" बताया। फिलहाल यहां सिर्फ ओपीडी सेवाएं चल रही हैं। मगर राज्य सरकार के साथ बातचीत करके इसे ऐसा रूप देने की कोशिश है, जहां इलाज की व्यापक सुविधाएं मिलें और उच्च चिकित्सा शिक्षा के मौके भी खुलें।

इस परियोजना की राह में एक अड़चन भी थी। राज्य सरकार का जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) शुरू में नहीं मिला था। घोष के मुताबिक उन्होंने खुद पहल करके यह मंजूरी दिलवाई। अब अस्पताल को पूरी तरह चालू करने के लिए राज्य से आगे की मदद ली जा रही है। अच्छी खबर यह है कि यहां एमडी कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है।

खड़गपुर से पुराना राजनीतिक रिश्ता, विकास को लेकर भी सक्रिय दिलीप घोष

खड़गपुर घोष का पुराना राजनीतिक क्षेत्र है। यह मेदिनीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से उन्होंने 2019 का चुनाव जीता था। मंत्री के तौर पर भी वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संभाल रहे हैं। ऐसे में उनके दोनों बयान एक साथ पढ़े जाएं तो तस्वीर साफ है: एक तरफ विपक्ष को नई हकीकत स्वीकारने की नसीहत, दूसरी तरफ इलाके के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा।

अब देखना यह है कि अभिषेक बनर्जी और तृणमूल इस ताने का क्या जवाब देते हैं, और मेडिकल कॉलेज कब तक पूरी क्षमता से काम शुरू कर पाता है।

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