नेहरू की जयंती पर राहुल गांधी ने याद किया उनका सपना, कहा- आजादी नए सफर का मुकाम थी, पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि

नेहरू जी के विचारों को याद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी और देश के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी उठाना था। उन्होंने अपने सोशल मिडिया पोस्ट X पर लिखा कि नेहरू जी की नजर में भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक 'खोज' और एक ऐसा 'विचार' था, जिसकी ताकत विविधता में है, जिसका विश्वास लोकतंत्र में है और जिसका आधार समानता है। राहुल ने कहा कि एक आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील और आत्मविश्वासी भारत का जो सपना नेहरू जी ने देखा था, वही आज भी हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उस सपने को पूरा करने का प्रयास ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।