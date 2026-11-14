बिहार में नीतीश सेतु नाम पर सियासी घमासान, रोहिणी आचार्य बोलीं- लालू यादव ने रखी नींव, उन्हीं के नाम पर हो पुल

Kacchi Dargah-Bidupur Bridge: बिहार में गंगा नदी पर बने छह-लेन कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदूपुर पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को अपने बिहार दौरे के दौरान इस छह-लेन पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य सरकार ने इस पुल का नाम नीतीश सेतु रखा है। जिसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की कि इस पुल का नाम या तो सामाजिक न्याय सेतु रखा जाए या फिर लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाए।