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बिहार में नीतीश सेतु नाम पर सियासी घमासान, रोहिणी आचार्य बोलीं- लालू यादव ने रखी नींव, उन्हीं के नाम पर हो पुल

बिहार सरकार ने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रखा है। इस पर रोहिणी आचार्य ने आपत्ति जताते हुए पुल का नाम सामाजिक न्याय सेतु या लालू यादव के नाम पर रखने की मांग की है।
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पटना

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Anand Shekhar

Updated: 14 Nov 2026, 11:45 AM IST

Kacchi Dargah-Bidupur Bridge

कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल (X@nitishmishra)

Kacchi Dargah-Bidupur Bridge: बिहार में गंगा नदी पर बने छह-लेन कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदूपुर पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को अपने बिहार दौरे के दौरान इस छह-लेन पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य सरकार ने इस पुल का नाम नीतीश सेतु रखा है। जिसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की कि इस पुल का नाम या तो सामाजिक न्याय सेतु रखा जाए या फिर लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाए।

रोहिणी आचार्य ने क्या कहा

सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा कि राघोपुर पुल का नाम या तो सामाजिक न्याय सेतु होना चाहिए या फिर लालू जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि यह सर्वविदित है कि लालू जी ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए और इस पुल के निर्माण के जरिए इस इलाके को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर लगातार, सच्चे और सार्थक प्रयास किए थे।

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रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि राजनीतिक श्रेय लेने के उद्देश्य से ऐतिहासिक राघोपुर पुल के निर्माण का श्रेय दूसरों के नाम करने का निर्णय लिया गया है, जो बेहद अफसोसजनक है। उन्होंने आगे कहा कि राघोपुर के लोग चाहते हैं कि इस पुल का नाम लालू यादव के नाम पर रखा जाए, जिन्होंने इसके निर्माण का आधार रखा था। उनके अनुसार, केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए पुल का नाम रखने का कोई औचित्य नहीं है, और ऐसे फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है।

प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर प्रधानमंत्री छह लेन वाले 'कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर' पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, एक ऐसी परियोजना जिसे राज्य सरकार ने नीतीश सेतु नाम दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वैशाली जिले के राजापाकर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कई जन कल्याणकारी और विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन भी करेंगे।

9.76 किमी लंबा है पुल

यह परियोजना बिहार के बुनियादी ढांचे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगभग 19.76 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में गंगा नदी पर बना एक मुख्य पुल शामिल है, जिसकी लंबाई लगभग 9.76 किलोमीटर है और इसे लगभग 4,988 करोड़ की लागत से बनाया गया है। छह लेन वाला यह पुल पटना में कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदूपुर और राघोपुर दियारा क्षेत्रों से सीधे जोड़ेगा। इसके चालू हो जाने के बाद पटना और वैशाली के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 20–25 मिनट रह जाने की उम्मीद है।

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