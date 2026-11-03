Crime News: लड़की से दोस्ती बनी 17 वर्षीय छात्र की मौत की वजह! इंस्टाग्राम से बुलाकर की हत्या, बोरे में मिला शव

मामले में जानकारी देते हुए पुलिश आयुक्त अरुल आरबी कृष्णा ने बताया कि मामले में एक किशोर और उम्मर नाम के व्यक्ति की भूमिका शुरुआती जांच में सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने अपराध को अंजाम देने की बात कबूल की है। उम्मर का नाम पुलिस की गुंडा सूची में भी शामिल बताया गया है। वहीं, नाबालिग लड़की की भूमिका की जांच की जा रही है।