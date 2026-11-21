FDA की टीम ने 19 नवंबर को नासिक शहर के विभिन्न होटल और कैफे का निरीक्षण किया था। अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के तहत तय स्वच्छता संबंधी मानकों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन नहीं मिला और साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आईं। इसके बाद विभाग ने 20 नवंबर को संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिए। यह अभियान FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे, सह आयुक्त मंगेश माने और सहायक आयुक्त (खाद्य) विनोद धवड व ज्ञानेश्वर महाले के मार्गदर्शन में चलाया गया।