FDA की टीम ने 19 नवंबर को नासिक शहर के अलग-अलग होटल और कैफे का निरीक्षण किया। यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे, सह आयुक्त मंगेश माने और सहायक आयुक्त (खाद्य) विनोद धवड व ज्ञानेश्वर महाले के मार्गदर्शन में की गई। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में Food Safety and Standards Rules, 2011 के तहत निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं पाया गया। इसके बाद 20 नवंबर को संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।