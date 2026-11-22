Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग भीषण सड़क दुर्घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा नासिक जिले के मनमाड-येवला मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने शादी के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे परिवार की कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में होने वाली दुल्हन समेत चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, दूसरा हादसा पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर सातारा जिले के वाई तालुका में हुआ, जहां चालक को झपकी आने से तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलट गई। इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई।