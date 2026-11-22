कंटेनर की टक्कर में दुल्हन समेत 4 की मौत (Photo: IANS/File)
Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग भीषण सड़क दुर्घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा नासिक जिले के मनमाड-येवला मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने शादी के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे परिवार की कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में होने वाली दुल्हन समेत चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, दूसरा हादसा पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर सातारा जिले के वाई तालुका में हुआ, जहां चालक को झपकी आने से तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलट गई। इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई।
पहला दर्दनाक हादसा शनिवार (21 नवंबर) की तड़के करीब तीन बजे मनमाड-येवला मार्ग पर अनकवाडे गांव के पास हुआ। यहां तेज रफ्तार कंटेनर ने एक निजी जायलो कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कंटेनर भी सड़क किनारे पलट गया।
इस हादसे में उत्तर प्रदेश के गोंडा और दुधोनिया मूल के श्रीरामपुर निवासी परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 20 वर्षीय हाफिजुन्निसा अब्दुल हकीम भी शामिल हैं, जिनकी दो दिन बाद शादी होने वाली थी। वह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ विवाह के लिए उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक गांव जा रही थीं।
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कुछ परिवार पिछले 15-20 वर्षों से अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर में रहकर व्यवसाय कर रहे हैं। हाफिजुन्निसा की शादी उनके पैतृक गांव में तय हुई थी। शादी में शामिल होने के लिए परिवार के सदस्य और रिश्तेदार निजी जायलो कार से मनमाड रेलवे स्टेशन जा रहे थे। वहां से उन्हें ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश पहुंचना था।
इसी दौरान अनकवाडे इलाके में पुणे की ओर जा रहे एक कंटेनर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में हाफिजुन्निसा के अलावा निजाम शेख (28), कालीमुन्निसा कमाल अहमद (35) और सबीना शेख (20) की भी मौत हो गई। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान चार लोगों ने दम तोड़ दिया।
इस भीषण दुर्घटना में सात अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों में हकीम शेख (35), मोहम्मद एहसान कमाल अहमद (57), मोहम्मद जीशान कमाल अहमद (61), नसीबुन्निसा अब्दुल हकीम (55), रिजवान अहमद शकील अहमद (37), चांदबाबू हसीम अली शेख (14) और कंटेनर चालक काशीराम सिंह (40) शामिल हैं।
सभी घायलों को मनमाड, येवला, मालेगांव और नासिक के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मनमाड पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की।
दूसरा हादसा सातारा जिले के वाई तालुका में पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरूर गांव के पास हुआ। यहां चालक को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई, जिसके कारण तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार सड़क पर दो से तीन बार पलट गई।
पुलिस के मुताबिक, चिपलूण के कदम और पवार परिवार के सदस्य कार से मुंबई से चिपलुन जा रहे थे। कार वैभव वामन कदम (45) चला रहे थे। जब कार सुरूर गांव के पास पहुंची, तभी चालक को नींद की झपकी आ गई और उसका वाहन से नियंत्रण छूट गया।
इस हादसे में वैष्णवी वैभव कदम (43) और विजय धोंडू पवार (70) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार चालक वैभव कदम, वैशाली विजय पवार (62) और 13 वर्षीय वेदांत वैभव कदम गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिकों और हाईवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल सातारा जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस दुर्घटना की शिकायत भुईंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है।
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