छात्रा से 5 साल तक दुष्कर्म, फिर वीडियो बनाकर मांगे 5 लाख; नासिक में धर्मांतरण का हैरान करने वाला मामला

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र सरकार की ओर से लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत नासिक शहर में पहला मामला दर्ज किया गया है। भद्रकाली पुलिस थाने में एक युवती की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ नाबालिग अवस्था से कथित यौन शोषण, अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो (POCSO) कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।