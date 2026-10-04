‘एसीपी विवेक भगत पर FIR क्यों नहीं?’, पत्रकार यौन उत्पीड़न मामले में CJP का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप

Delhi Police ACP Vivek Bhagat: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र महिला पत्रकार के साथ कथित यौन उत्पीड़न को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने दिल्ली पुलिस पर इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा कि एसीपी विवेक भगत को बचाया जा रहा। उन्होंने पुलिस को आज दोपहर 12 बजे तक एफआईआर दर्ज करने का समय दिया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि 3 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और उनकी शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है।