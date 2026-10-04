‘एसीपी विवेक भगत पर FIR क्यों नहीं?’, पत्रकार यौन उत्पीड़न मामले में CJP का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप

सौरव दास (Photo: IANS/File)
Delhi Police ACP Vivek Bhagat: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र महिला पत्रकार के साथ कथित यौन उत्पीड़न को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने दिल्ली पुलिस पर इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा कि एसीपी विवेक भगत को बचाया जा रहा। उन्होंने पुलिस को आज दोपहर 12 बजे तक एफआईआर दर्ज करने का समय दिया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि 3 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और उनकी शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है।
सीजेपी (CJP) प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उन्हें महिला पत्रकार के साथ कथित यौन उत्पीड़न की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने और CJP नेता रत्ना सिंह ने पुलिस से संपर्क किया। दास का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। जबकि कई पत्रकार और प्रदर्शनकारी पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया तो पत्रकार समुदाय और अन्य प्रदर्शनकारी पुलिस थाने आकर प्रदर्शन करेंगे।
सौरव दास ने ACP विवेक भगत पर कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पुलिस ACP के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव क्यों कर रही है।
सौरव दास ने कहा, "पुलिस इस बात पर अड़ी हुई है कि वे कोई भी FIR दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं कि आप ऐसे दरिंदे को क्यों बचा रहे हैं, जिसने सार्वजनिक रूप से यौन उत्पीड़न जैसा अपराध किया है? आप ऐसे व्यक्ति का बचाव क्यों कर रहे हैं? ACP विवेक भगत में ऐसा क्या खास है जो आप उन्हें इतना संरक्षण दे रहे हैं?"
दास ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कथित घटना को लेकर ACP विवेक भगत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 3 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। नई दिल्ली जिला पुलिस को उनकी शिकायतें मिली हैं और आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें क्राइम ब्रांच, कमला मार्केट को भेज दिया गया है।
पुलिस के इस बयान से स्पष्ट है कि शिकायतें प्राप्त की गई हैं और मामले को आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है।
यह मामला उस समय सामने आया जब दिल्ली में CJP से जुड़े प्रदर्शन चल रहे थे। CJP के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर सौरव दास की भूमिका पहले भी इन प्रदर्शनों के दौरान सामने रही है। उन्हें जून 2026 में पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया था।
अब महिला पत्रकारों की शिकायतों को क्राइम ब्रांच को भेजे जाने के बाद जांच की दिशा महत्वपूर्ण होगी। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध वीडियो फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।
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