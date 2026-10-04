4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

‘एसीपी विवेक भगत पर FIR क्यों नहीं?’, पत्रकार यौन उत्पीड़न मामले में CJP का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप

Woman Journalist Harassment: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। CJP प्रवक्ता सौरव दास ने एसीपी विवेक भगत के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने शिकायतें क्राइम ब्रांच को भेज दी हैं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Oct 04, 2026

Cockroach Janta Party

सौरव दास (Photo: IANS/File)

Delhi Police ACP Vivek Bhagat: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र महिला पत्रकार के साथ कथित यौन उत्पीड़न को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने दिल्ली पुलिस पर इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा कि एसीपी विवेक भगत को बचाया जा रहा। उन्होंने पुलिस को आज दोपहर 12 बजे तक एफआईआर दर्ज करने का समय दिया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि 3 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और उनकी शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है।

सौरव दास ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

सीजेपी (CJP) प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उन्हें महिला पत्रकार के साथ कथित यौन उत्पीड़न की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने और CJP नेता रत्ना सिंह ने पुलिस से संपर्क किया। दास का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। जबकि कई पत्रकार और प्रदर्शनकारी पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया तो पत्रकार समुदाय और अन्य प्रदर्शनकारी पुलिस थाने आकर प्रदर्शन करेंगे।

'ACP विवेक भगत को क्यों बचाया जा रहा है?'

सौरव दास ने ACP विवेक भगत पर कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पुलिस ACP के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव क्यों कर रही है।

सौरव दास ने कहा, "पुलिस इस बात पर अड़ी हुई है कि वे कोई भी FIR दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं कि आप ऐसे दरिंदे को क्यों बचा रहे हैं, जिसने सार्वजनिक रूप से यौन उत्पीड़न जैसा अपराध किया है? आप ऐसे व्यक्ति का बचाव क्यों कर रहे हैं? ACP विवेक भगत में ऐसा क्या खास है जो आप उन्हें इतना संरक्षण दे रहे हैं?"

दास ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कथित घटना को लेकर ACP विवेक भगत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 3 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। नई दिल्ली जिला पुलिस को उनकी शिकायतें मिली हैं और आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें क्राइम ब्रांच, कमला मार्केट को भेज दिया गया है।

पुलिस के इस बयान से स्पष्ट है कि शिकायतें प्राप्त की गई हैं और मामले को आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है।

प्रदर्शन के दौरान सामने आया मामला

यह मामला उस समय सामने आया जब दिल्ली में CJP से जुड़े प्रदर्शन चल रहे थे। CJP के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर सौरव दास की भूमिका पहले भी इन प्रदर्शनों के दौरान सामने रही है। उन्हें जून 2026 में पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया था।

अब महिला पत्रकारों की शिकायतों को क्राइम ब्रांच को भेजे जाने के बाद जांच की दिशा महत्वपूर्ण होगी। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध वीडियो फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।

Jantar Mantar Protest: महिला पत्रकारों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का बड़ा अपडेट, क्राइम ब्रांच को सौंपा मामला

ये भी पढ़ें
Jantar Mantar Protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Oct 2026 10:34 am

Published on:

04 Oct 2026 10:18 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘एसीपी विवेक भगत पर FIR क्यों नहीं?’, पत्रकार यौन उत्पीड़न मामले में CJP का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

डेमोग्राफिक चेंज कमेटी पर ओवैसी के बयान पर VHP का पलटवार, आलोक कुमार बोले- वोट बैंक के लिए मुस्लिमों में डर फैला रहे

Alok Kumar on Owaisi
राष्ट्रीय

“बस एक और रील” में बीत रहे 141 करोड़ घंटे रोज, 66.49 करोड़ भारतीय स्क्रॉलिंग के जाल में

social media advertising market
राष्ट्रीय

सीमा पार घुसपैठ और ड्रग तस्करी पर भारत का बड़ा एक्शन, फिरोजपुर मामले में पाकिस्तान को दो टूक

cross border infiltration
राष्ट्रीय

दिल्ली पुलिस पर CJP नेता का निशाना, बोले- ‘अमित शाह के गुर्गों की तरह काम करना बंद करे पुलिस’

Delhi Police Protest
नई दिल्ली

PM मोदी से मिले हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और 48 विधायक, बैठक के एजेंडे पर बनी रही उत्सुकता

Nayab Singh Saini
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.