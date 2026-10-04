Jantar Mantar Protest: महिला पत्रकारों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का बड़ा अपडेट, क्राइम ब्रांच को सौंपा मामला

Delhi Police Women Journalists Complaint: जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी के आरोपों ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में अब पुलिस ने अपना ताजा रुख स्पष्ट करते हुए बताया है कि तीन महिला पत्रकारों की शिकायतें न्यू दिल्ली जिला पुलिस को मिली हैं और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें क्राइम ब्रांच, कमला मार्केट भेज दिया गया है। यानी मामला अब स्थानीय स्तर से निकलकर जांच की अगली कड़ी में पहुंच चुका है।