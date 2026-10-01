‘जेल भरो आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन’, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके के साथ शरद पवार गुट और उद्धव सेना

Mumbai CJP Protest: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 2 अक्टूबर को मुंबई में जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। दीपके के आंदोलन को अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और ठाकरे भाइयों का समर्थन मिलने से इस मुद्दे को लेकर हलचल बढ़ गई है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने 2 अक्टूबर को दादर के शिवाजी पार्क में प्रस्तावित इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े कारणों का हवाला दिया है। इसके बावजूद दीपके ने जेल भरो आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है।