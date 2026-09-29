जन्मदिन पर अभिजीत दीपके का मजेदार अंदाज, बोले- ‘कृपया फोन न करें’; आशुतोष रांका ने दी खास बधाई

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर सांगवान ने भी अभिजीत दीपके को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने दीपके को एक बेहतरीन और सच्चा इंसान बताते हुए कहा कि उनमें कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं है। सांगवान ने लिखा कि दिपके ने उन्हें साहस, संघर्ष और दृढ़ विश्वास के साथ जीतने का तरीका सिखाया है। उन्होंने दीपके की सोच की स्पष्टता और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की तारीफ की। CJP के टेक लीड रोहन ने भी दीपके को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें 'OG Cockroach' बताया। उन्होंने कहा कि दीपके ने देश के युवाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और सच के लिए आवाज उठाने की याद दिलाई है।