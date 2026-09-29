संजय राउत के वसूली के आरोपों पर तुकाराम मुंढे का जवाब- सबूत दें, भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

FDA Extortion Allegations: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारियों पर होटल, रेस्टोरेंट और क्विक कॉमर्स कंपनियों से कथित तौर पर पैसे वसूलने के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एफडीए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि किसी के पास भ्रष्टाचार से जुड़ी ठोस जानकारी या सबूत हैं, तो उन्हें या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को दें।