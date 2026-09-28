Maharashtra Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बैंक मैनेजर की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर

कोल्हापुर। पेठवडगांव-हातकणंगले मार्ग पर सोमवार को तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उस पर सवार दंपती उछलकर सड़क किनारे जा गिरे। हादसे में एचडीएफसी बैंक के मैनेजर दीपक शिंदे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी आशाराणी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे का पूरा घटनाक्रम सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। हादसा हातकणंगले तहसील के मिणचे गांव के पास हुआ। मृतक दीपक रावसाहेब शिंदे (45) सांगली स्थित एचडीएफसी बैंक में मैनेजर थे और मिरज में रहते थे।