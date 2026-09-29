राहुल गांधी के संपर्क में हैं राज ठाकरे? INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले संजय राउत का बड़ा बयान

मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए जब संजय राउत से पूछा गया कि क्या राज ठाकरे विपक्ष की आवाज बनकर उभर रहे हैं और क्या उन्हें 'इंडिया' गठबंधन में शामिल किया जाएगा, तो राउत ने कहा, "राज ठाकरे और राहुल गांधी के बीच सीधा संवाद है। दो नेताओं के बीच बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए? देश के सभी विपक्षी दल एक-दूसरे के संपर्क में हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, वह राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई मुहिम का ही हिस्सा है। यह एकजुटता और संवाद का ही नतीजा है। ममता बनर्जी कल तक इस आंदोलन से दूर थीं, लेकिन अब वे भी बैठक में हिस्सा ले रही हैं।"