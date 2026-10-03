किले पर किनारे खड़ा किया, सिया ने पीछे से चेक किया था एंगल! केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Siya Goyal Chetan Chaudhary: महाराष्ट्र के लोहगढ़ किले पर केतन अग्रवाल की मौत के मामले में पुलिस की जांच से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस के चार्जशीट के मुताबिक, सिया गोयल ने कथित तौर पर उस जगह की पहले ही रेकी की थी, जहां 18 जून को केतन को खाई में धकेले जाने का आरोप है। जांच में यह भी सामने आया है कि 31 मई को लोहगढ़ पहुंचने के दौरान सिया ने अपने मंगेतर केतन को उसी स्थान पर खड़ा कर अलग-अलग एंगल से उसकी तस्वीरें ली थीं।