सिया ने केतन को मारी लात, चेतन ने दौड़कर दिया धक्का! चश्मदीद का रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, बोला- डर से पड़ा बीमार

Siya Goyal Chetan Chaudhary: पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में लोनावला स्थित लोहगढ़ किले (Lohagad Fort) की घाटी में उस दिन क्या हुआ था, इसके राज अब खुल चुके हैं। पुलिस जांच में एक प्रत्यक्षदर्शी का चौंकाने वाला बयान और लगभग 12 टेराबाइट (TB) का भारी-भरकम डिजिटल डेटा इस मामले में सबसे बड़ा और अहम सुराग बना है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में पांच हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें प्रत्यक्षदर्शी के बयान ने जहां वारदात का खौफनाक सच बयां किया है, वहीं डिजिटल साक्ष्यों ने साबित कर दिया है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि बेहद सोच-समझकर रची गई साजिश थी।