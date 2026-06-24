अमेरिका से की थी पढ़ाई, संभाला था करोड़ों का साम्राज्य, कौन थे केतन अग्रवाल? जिनको उनके ही मंगेतर ने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला

Success Group Pune Director: लोहगढ़ किले की 400 फीट गहरी खाई में धकेले गए 26 साल के केतन अग्रवाल पुणे के गहुंजे इलाके के रहने वाले थे। वे केवल एक आम युवक नहीं, बल्कि पुणे के एक बेहद प्रतिष्ठित और सफल बिजनेस घराने के चश्म-ओ-चिराग थे। केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के एक बड़े और प्रतिष्ठित रियल एस्टेट व वेयरहाउस डेवलपर 'सक्सेस ग्रुप' में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) के पद पर कार्यरत थे। इतना ही नहीं केतन ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित प्रतिष्ठित 'बैबसन कॉलेज के एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस' से 'एंथ्रेप्रेन्योरशिप' (उद्यमिता) में मास्टर डिग्री हासिल की थी। साल 2023 में अमेरिका से लौटने के बाद वे अपने पिता विशाल अग्रवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पारिवारिक बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और उसके विस्तार में सक्रिय रूप से जुट गए थे।