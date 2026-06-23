‘सांप-सांप’ चिल्लाकर मारना चाहती थी मंगेतर, 4 दिन पहले भी नाकाम रही साजिश; प्रेमी संग खुली पूरी कहानी

मिली, जानकारी के अनुसार, केतन के पिता ने 14 जून की उस खौफनाक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 14 जून को सिया और केतन अकेले लोहगढ़ किले पर गए थे। वहां मौका पाकर सिया ने केतन को पीछे से धक्का दे दिया। केतन पीछे की तरफ फिसले, लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने वहां उगी एक मजबूत झाड़ी को कसकर पकड़ लिया और उनकी जान बच गई। जब केतन होश संभालते हुए ऊपर आए और उन्हें अहसास हुआ कि उन्हें धक्का दिया गया था, तो सिया डर गई कि उसका राज खुल जाएगा। उसने तुरंत पासा पलटा और 'सांप, सांप' चिल्लाते हुए केतन को गले लगा लिया ताकि ऐसा लगे कि वह डर के मारे चिल्लाई थी और धक्का गलती से लगा था।'