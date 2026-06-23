हत्या के बाद मंगेतर का इंस्टाग्राम ड्रामा: भावुक पोस्ट लिख जताया था दुख, लिखा- ‘तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर क्यों छोड़ दिया?’

सिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि 'तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी के इतने करीब थे। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।' आपको बता दें कि इस स्टोरी के साथ उसने एक वीडियो क्लिप भी लगाया था, जिसमें केतन कार की अगली सीट पर बैठकर पीछे की तरफ देखकर बात कर रहे थे। इसके बाद दोनों का एक रोमांटिक गाने पर डांस करने का वीडियो था। सिया ने हिंदी में एक लाइन भी लिखी थी कि 'मेरे दिल को पता है कि तू यही है। वापस आजा।'