35 साल की दोस्ती का ऐसा अंत सोचा नहीं था, केतन की मौत पर फफक कर रो दिए दादा, बोले- सिया के परिवार को सब पता था, मेरा सहारा छिन गया

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतारने के लिए मंगेदर सिया और बॉयफ्रेंड चेतन ने साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इसके बाद लोहगढ़ किले की ऊचांई से केतन को खाई में धक्का देकर मार डाला। इस घटना के बाद से केतन का परिवार सदमे है। केतन के दादा का रो- रोकर बुरा हाल हो गया है। अपने बुढ़ापे के सहारे को खोने का दुख सहन कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उन्होंने पोते के 'कातिलों' के लिए मौत के सजा की मांग की है। दरअसल, मंगेतर से केतन की पत्नी बनने जा रही सिया गोयल ने जिस तरह से उसकी मौत की साजिश रची, उसने फिर से देशभर को इंदौर के सोनम रघुवंशी केस की याद दिला दी जिस घटना ने सबको झकझोक कर रख दिया था। यहां भी कुछ उसी तरह से घटना को अंजाम दिया गया है।