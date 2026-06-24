VIDEO: लोहागढ़ की इस पहाड़ी से मारा गया था केतन को धक्का, स्पॉट के विजुअल्स आए सामने

Lohagad Fort Visuals: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मौत मामले में अब उस जगह के वीडियो सामने आए हैं, जहां यह पूरी घटना हुई थी। वीडियो में वह जगह साफ दिख रही है जहां से केतन की मंगेतर सिया और सिया के प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर केतन अगर्वाल को धक्का दिया था। वीडियो में लोहागढ़ किले की ऊंची पहाड़ी और उसके नीचे मौजूद गहरी खाई साफ नजर आ रही है। इस जगह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां गिरने पर किसी का बचना कितना मुश्किल है। पुलसि का दावा है कि 18 जून को 26 साल के केतन अग्रवाल की इसी जगह से गिरने की वजह से मौत हुई थी।