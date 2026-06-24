VIDEO: लोहागढ़ की इस पहाड़ी से मारा गया था केतन को धक्का, स्पॉट के विजुअल्स आए सामने

लोहागढ़ से विजुअल्स आए सामने (Photo-ANI)
Lohagad Fort Visuals: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मौत मामले में अब उस जगह के वीडियो सामने आए हैं, जहां यह पूरी घटना हुई थी। वीडियो में वह जगह साफ दिख रही है जहां से केतन की मंगेतर सिया और सिया के प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर केतन अगर्वाल को धक्का दिया था। वीडियो में लोहागढ़ किले की ऊंची पहाड़ी और उसके नीचे मौजूद गहरी खाई साफ नजर आ रही है। इस जगह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां गिरने पर किसी का बचना कितना मुश्किल है। पुलसि का दावा है कि 18 जून को 26 साल के केतन अग्रवाल की इसी जगह से गिरने की वजह से मौत हुई थी।
18 जून को केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ घूमने के लिए लोहागढ़ किले पर गया था। घटना के बाद सिया ने पुलिस को बताया था कि फोटो खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शुरुआत में सभी ने इसे एक हादसा माना था। लेकिन जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, कई ऐसी बातें सामने आईं जिनसे इस कहानी पर सवाल उठने लगे। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने लोहागढ़ किले और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसी दौरान एक युवक पुलिस के रडार पर आया, जो तेज गर्मी के बावजूद हुडी पहनकर घूम रहा था और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। जांच आगे बढ़ी तो उसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि चेतन और सिया एक-दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों के बीच करीब एक साल से संबंध थे। कॉल रिकॉर्ड, तकनीकी सबूतों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
केतन के परिवार का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं है। उनके अनुसार यह पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा था। परिवार का आरोप है कि सिया पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी थी। वहीं, केतन की मां का कहना है कि सिया और उसके परिवार ने उनसे कई बातें छिपाकर रखीं। परिवार अब मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।
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