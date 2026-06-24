‘भागकर शादी करती तो परिवार की बदनामी होती’, सिया गोयल ने क्यों नहीं तोड़ी थी केतन अग्रवाल से सगाई?, प्रेमी ने बताया कारण

Lohagad Fort Case CCTV:महाराष्ट्र के लोहगढ़ किला मर्डर केस में हर नए-नए खुलासे हो रहे हैं, जो समाज और रिश्तों की दोहरी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। 26 साल के पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस पूछताछ के दौरान एक बेहद हैरान करने वाली वजह सामने आई है। आरोपी प्रेमी चेतन चौधरी ने पुलिस के सामने कुबूल किया है कि आखिर क्यों उन्होंने केतन से पीछा छुड़ाने के लिए भागने या सगाई तोड़ने के बजाय उसकी जान लेना बेहतर समझा। दरअसल, पुलिस की में आरोपी प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने खुलासा किया है कि वे दोनों केतन को रास्ते से हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की बदनामी के डर ने उन्हें हत्यारा बना दिया।