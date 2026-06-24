‘मैंने उसे ड्रिंकिंग के लिए साफ मना किया था’, केतन की मां ने सिया पर लगाए बातें छुपाने का आरोप, माता-पिता को भी बताया जिम्मेदार

Ketan Agrawal Mother Statement: पुणे में केतन अग्रवाल की मौत के मामले में अब उनकी मां का दर्द भी सामने आया है। उन्होंने सिया गोयल पर कई बातें छिपाने का आरोप लगाया है। केतन की मां ने अपने बयान में साफ कहा कि आज मेरा बेटा चला गया है इसके लिए पूरी जिम्मेदार सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन है। उन्होंने अपने बयान पर सिया पर बातें छुपाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जब सिया उनके घर आई थी तब उन्होंने उसे बहुत फ्रेंकली मना कर दिया था कि उनके घर में ड्रिंकिंग नहीं चलेगी और न ही वह उसे पार्टियों में जाने देंगी। लेकिन इसके बाद भी वह नहीं मानी और मुझसे बातें छुपाई। साथ ही उन्होंने इस मामले में सिया के माता-पिता को भी जिम्मेदार ठहराया है और सिया के साथ-साथ उनको भी फांसी की सजा देने की मांग की है।