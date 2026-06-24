24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

मंगेतर के ‘रेड फ्लैग्स’ समझ नहीं पाए केतन के पिता, फोन पर घंटों बात और बार-बार चेतन का जिक्र, हत्या के बाद सामने आए कई संकेत

Lohagad Fort Case: लोहगढ़ किला मर्डर केस में केतन के पिता का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि सगाई के बाद से ही घंटों फोन पर बिजी रहती थी सिया, केतन ने चेतन का नाम लेकर शक जताया था, लेकिन हम पारिवारिक रिश्तों के चलते समझ नहीं पाए।'
3 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Jun 24, 2026

Lohagad Fort Case

फोटो सोर्स- @Vishii14

Ketan Agarwal Red Flags :महाराष्ट्र के लोहगढ़ किला मर्डर केस में हर दिन नए-नए हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल, ये खुलासे रिश्तों की कड़वाहट और धोखे की पराकाष्ठा को बयां कर रहे हैं। बता दें कि 25 साल के रियल एस्टेट डायरेक्टर केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में अब उनके पिता विशाल अग्रवाल का एक बड़ा दर्द सामने आया है। पिता ने स्वीकार किया कि सगाई के बाद से ही सिया के व्यवहार में कई ऐसी तब्दीलियां आ रही थीं, जो किसी बड़े खतरे (Red Flags) का इशारा थीं। केतन ने खुद इन बातों को लेकर अपने परिवार के सामने संदेह जताया था, लेकिन पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से पिता उन चेतावनियों को समझ नहीं पाए।

पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद, अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कई पुरानी बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह केतन को अपनी मंगेतर पर पहले से ही शक होने लगा था।

केतन को पहले ही था मंगेतर पर शक

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया कि 'फरवरी में सगाई होने के बाद केतन और सिया अक्सर मिलने-जुलने और बाहर जाने लगे थे। इस दौरान कई बार केतन ने सिया के बर्ताव को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। उसने हमसे साफ तौर पर पूछा था कि क्या हमने शादी तय करने से पहले लड़की के बैकग्राउंड की ठीक से जांच-पड़ताल की थी? लेकिन चूंकि उसका परिवार हमारे दूर के रिश्तेदारों के माध्यम से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने बेटे को यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है।'

घंटों फोन पर बिजी रहना और छोटी बातों पर झगड़ा

पिता ने याद करते हुए बताया कि सगाई के बाद दोनों के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। सिया का अधिकांश समय फोन पर ही बीतता था और वह घंटों किसी से बात करने में व्यस्त रहती थी। केतन ने बातचीत के दौरान कई बार अपने परिवार के सामने 'चेतन चौधरी' नाम के लड़के का जिक्र भी किया था और संदेह जताया था कि सिया और उसके बीच कुछ चल रहा है। विशाल अग्रवाल ने कहा कि सिया की कम उम्र (20 साल) को देखते हुए हमने एक बार शादी को कुछ समय के लिए टालने के बारे में भी सोचा था, लेकिन सिया के माता-पिता ने जल्द शादी करने की जिद की। उनका कहना था कि मेरे बेटे जैसा अच्छा लड़का उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा।'

बाली ट्रिप रोकने के लिए मंगेतर ने ही छुपाया था पासपोर्ट

केतन महाराष्ट्र के एक बड़े वेयरहाउस डेवलपर 'सक्सेस ग्रुप' में डायरेक्टर थे। उन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बैबसन कॉलेज के एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर डिग्री ली थी और 2023 में ही पुणे लौटकर पारिवारिक बिजनेस संभाला था। पुलिस जांच में एक और बड़ा 'रेड फ्लैग' साफ हुआ है। इसी महीने दोनों परिवार प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया और ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। पुलिस ने जब सिया के फोन की फॉरेंसिक जांच की, तो पता चला कि सिया और चेतन पिछले एक साल से रिश्ते में थे। सिया ने ही जानबूझकर केतन का पासपोर्ट छुपा दिया था ताकि बाली की ट्रिप रद्द हो जाए और वह केतन के साथ बाहर जाने से बच सके।

अनुभवी ट्रेकर होने के बावजूद केतन को 18 जून (सिया के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले) लोहगढ़ किले की खाई में धकेल दिया गया। पिता को अब मंगेतर के उन सभी 'रेड फ्लैग्स' का अहसास हो रहा है, जिन्हें अगर समय रहते भांप लिया जाता, तो शायद आज केतन जिंदा होते।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

murder news

Published on:

24 Jun 2026 12:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / मंगेतर के ‘रेड फ्लैग्स’ समझ नहीं पाए केतन के पिता, फोन पर घंटों बात और बार-बार चेतन का जिक्र, हत्या के बाद सामने आए कई संकेत

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

केतन मर्डर केस: बाली ट्रिप से पहले 6 लोगों में से सिर्फ केतन का चोरी हुआ था पासपोर्ट, ट्रिप कैंसल करना था साजिश का हिस्सा! पिता ने जताई आशंका

Ketan Agrawal Murder Case
राष्ट्रीय

Pune Municipal Corporation: हाउस में हेलमेट लगाकर बैठा विपक्ष, BJP पर धमकी देने का लगाया आरोप

Pune Municipal Corporation
राष्ट्रीय

पुणे में ढोंगी बाबा की शर्मनाक करतूत: पीड़ित महिला बोली-15 साल तक किया यौन शोषण, जबरन पिलाया पेशाब और दिए इलेक्ट्रिक शॉक

Pune Fake Baba Case
राष्ट्रीय

पुणे में पानी संकट गहराया, कल से बंद होंगे स्विमिंग पूल और वाहन धुलाई केंद्र

pune water cut alternate
पुणे

पुणे मंदिर में चोरी: देवी तुलजाभवानी का मुकुट दोबारा लगाए जाने के 24 घंटे के भीतर फिर चोरी हो गया

tulja bhavani mandir silver crown theft
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.