मंगेतर के ‘रेड फ्लैग्स’ समझ नहीं पाए केतन के पिता, फोन पर घंटों बात और बार-बार चेतन का जिक्र, हत्या के बाद सामने आए कई संकेत

केतन महाराष्ट्र के एक बड़े वेयरहाउस डेवलपर 'सक्सेस ग्रुप' में डायरेक्टर थे। उन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बैबसन कॉलेज के एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर डिग्री ली थी और 2023 में ही पुणे लौटकर पारिवारिक बिजनेस संभाला था। पुलिस जांच में एक और बड़ा 'रेड फ्लैग' साफ हुआ है। इसी महीने दोनों परिवार प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया और ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। पुलिस ने जब सिया के फोन की फॉरेंसिक जांच की, तो पता चला कि सिया और चेतन पिछले एक साल से रिश्ते में थे। सिया ने ही जानबूझकर केतन का पासपोर्ट छुपा दिया था ताकि बाली की ट्रिप रद्द हो जाए और वह केतन के साथ बाहर जाने से बच सके।