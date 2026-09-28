28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘डोंट टच मी!’ शहजाद पूनावाला से बहस के बीच भड़के सिवेट तोमर, फिर राइज एंड फॉल 2 से आया एलिमिनेशन का फरमान

Siwet Tomar Rise and Fall 2: ‘राइज एंड फॉल 2’ में सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद सिवेट को टावर से बाहर जाने का आदेश दिया गया। जानें पूरा मामला और एलिमिनेशन की वजह को लेकर क्या जानकारी सामने आई।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 28, 2026

Siwet Tomar,

शहजाद से विवाद के बाद यूं हुआ एलिमिनेशन (सोर्स: instagram-biggboss20_news)

Siwet Tomar Elimination: राइज एंड फॉल 2’ में सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच हुई तीखी बहस के बाद बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सिवेट को शो से बाहर जाने का आदेश दे दिया गया। इस दौरान सिवेट लगातार ‘डोंट टच मी’ कहती नजर आईं, जबकि आसपास मौजूद लोग स्थिति को शांत कराने की कोशिश करते दिखे।

शहजाद से बहस के दौरान भड़के सिवेट

सिवेट और शहजाद के बीच विवाद की शुरुआत एक बहस से होती दिखाई देती है। बातचीत के दौरान दोनों एक-दूसरे पर तंज कसते हैं। शहजाद, सिवेट के स्वरा भास्कर के साथ बैठने और उन्हें लेकर अपनी बात रखने पर टिप्पणी करते नजर आते हैं।

इस दौरान सिवेट कहती हैं, “इफ यू टच मी।” इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की ओर से भी उन्हें शांत रहने के लिए कहा जाता है। बहस के बीच ‘डोंट हिट हिम’ जैसी आवाज भी सुनाई देती है। हालांकि, उपलब्ध बातचीत में सिवेट द्वारा शहजाद को थप्पड़ मारने की बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती।

‘सिवेट, लिफ्ट के जरिए टावर के बाहर आ जाइए’

बहस के कुछ ही देर बाद सिवेट को शो से बाहर जाने का निर्देश दिया जाता है। आवाज आती है, “सिवेट, लिफ्ट के द्वारा टावर के बाहर आ जाइए।” इसके बाद सिवेट कहती हैं कि उन्होंने पहले ही ऐसा होने की आशंका जताई थी। वह एलिमिनेशन को ‘अनफेयर’ बताती हैं और कहती हैं कि वह इस स्थिति को और नहीं सह सकतीं।

सिवेट के साथ जाने की बात पर कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती हैं कि उन्हें इस बारे में बात करनी है। बाहर निकलते समय वह बाकी कंटेस्टेंट्स को शुभकामनाएं देती हैं और उनसे एंजॉय करने के लिए कहती हैं।

शो की लीगल टीम के दखल की भी चर्चा

सिवेट के एलिमिनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे भी सामने आए हैं। कुछ चर्चाओं में दावा किया गया कि सिवेट ने धर्म या राजनीति से जुड़ी कोई टिप्पणी की थी, जिसके बाद शो की लीगल टीम ने मामले में दखल दिया। हालांकि, इस कथित टिप्पणी के सटीक शब्द और शो की ओर से एलिमिनेशन की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है।

‘राइज एंड फॉल 2’ में ये कंटेस्टेंट्स आए नजर

वीरेंद्र सहवाग के होस्ट किए जा रहे ‘राइज एंड फॉल 2’ में रूलर्स और वर्कर्स के बीच पावर गेम देखने को मिल रहा है। शो में गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, कायरा अनु, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, तेज प्रताप यादव, इरीना रुदाकोवा और अनीश भगत जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल हैं। सिवेट के एलिमिनेशन के बाद अब शो में आगे का गेम और भी दिलचस्प होने वाला है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Sept 2026 01:16 pm

Published on:

28 Sept 2026 01:10 pm

Hindi News / Entertainment / ‘डोंट टच मी!’ शहजाद पूनावाला से बहस के बीच भड़के सिवेट तोमर, फिर राइज एंड फॉल 2 से आया एलिमिनेशन का फरमान

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘इसलिए इन्होंने वोटों की चोरी की थी’, कोलकाता में SRFTI हिंसा पर भड़के अनुराग कश्यप

Anurag Kashyap SRFTI Violence
बॉलीवुड

गौहर खान का ‘बिग बॉस 20’ फेम Yung DSA की PR टीम पर फूटा गुस्सा, बोलीं- मैंने ऐसा कब कहा?

Gauahar Khan angry Yung DSA PR Team says stop making headline by my name
बॉलीवुड

‘देशभक्ति याद है, देश कौन सा है भूल गया’, समय रैना के तंज पर आयुष्मान खुराना ने दिया मजेदार जवाब

Ayushmann Khurrana Udata Teer
मनोरंजन

Bollywood IT Raid: बॉलीवुड के बड़े नाम IT की रडार पर! रकुलप्रीत, वासु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज पर कार्रवाई

Bollywood IT Raid
राष्ट्रीय

41 की राधिका आप्टे ने उम्र बढ़ने पर किया कमेंट, बोलीं- मैं अपनी बॉडी को अच्छे से जानती हूं

Radhika Apte On AgeingRadhika Apte On Ageing
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.