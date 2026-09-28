‘डोंट टच मी!’ शहजाद पूनावाला से बहस के बीच भड़के सिवेट तोमर, फिर राइज एंड फॉल 2 से आया एलिमिनेशन का फरमान

शहजाद से विवाद के बाद यूं हुआ एलिमिनेशन (सोर्स: instagram-biggboss20_news)
Siwet Tomar Elimination: ‘राइज एंड फॉल 2’ में सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच हुई तीखी बहस के बाद बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सिवेट को शो से बाहर जाने का आदेश दे दिया गया। इस दौरान सिवेट लगातार ‘डोंट टच मी’ कहती नजर आईं, जबकि आसपास मौजूद लोग स्थिति को शांत कराने की कोशिश करते दिखे।
सिवेट और शहजाद के बीच विवाद की शुरुआत एक बहस से होती दिखाई देती है। बातचीत के दौरान दोनों एक-दूसरे पर तंज कसते हैं। शहजाद, सिवेट के स्वरा भास्कर के साथ बैठने और उन्हें लेकर अपनी बात रखने पर टिप्पणी करते नजर आते हैं।
इस दौरान सिवेट कहती हैं, “इफ यू टच मी।” इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की ओर से भी उन्हें शांत रहने के लिए कहा जाता है। बहस के बीच ‘डोंट हिट हिम’ जैसी आवाज भी सुनाई देती है। हालांकि, उपलब्ध बातचीत में सिवेट द्वारा शहजाद को थप्पड़ मारने की बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती।
बहस के कुछ ही देर बाद सिवेट को शो से बाहर जाने का निर्देश दिया जाता है। आवाज आती है, “सिवेट, लिफ्ट के द्वारा टावर के बाहर आ जाइए।” इसके बाद सिवेट कहती हैं कि उन्होंने पहले ही ऐसा होने की आशंका जताई थी। वह एलिमिनेशन को ‘अनफेयर’ बताती हैं और कहती हैं कि वह इस स्थिति को और नहीं सह सकतीं।
सिवेट के साथ जाने की बात पर कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती हैं कि उन्हें इस बारे में बात करनी है। बाहर निकलते समय वह बाकी कंटेस्टेंट्स को शुभकामनाएं देती हैं और उनसे एंजॉय करने के लिए कहती हैं।
सिवेट के एलिमिनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे भी सामने आए हैं। कुछ चर्चाओं में दावा किया गया कि सिवेट ने धर्म या राजनीति से जुड़ी कोई टिप्पणी की थी, जिसके बाद शो की लीगल टीम ने मामले में दखल दिया। हालांकि, इस कथित टिप्पणी के सटीक शब्द और शो की ओर से एलिमिनेशन की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं है।
वीरेंद्र सहवाग के होस्ट किए जा रहे ‘राइज एंड फॉल 2’ में रूलर्स और वर्कर्स के बीच पावर गेम देखने को मिल रहा है। शो में गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, कायरा अनु, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, तेज प्रताप यादव, इरीना रुदाकोवा और अनीश भगत जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल हैं। सिवेट के एलिमिनेशन के बाद अब शो में आगे का गेम और भी दिलचस्प होने वाला है।
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