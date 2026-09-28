‘डोंट टच मी!’ शहजाद पूनावाला से बहस के बीच भड़के सिवेट तोमर, फिर राइज एंड फॉल 2 से आया एलिमिनेशन का फरमान

वीरेंद्र सहवाग के होस्ट किए जा रहे ‘राइज एंड फॉल 2’ में रूलर्स और वर्कर्स के बीच पावर गेम देखने को मिल रहा है। शो में गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, कायरा अनु, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, तेज प्रताप यादव, इरीना रुदाकोवा और अनीश भगत जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल हैं। सिवेट के एलिमिनेशन के बाद अब शो में आगे का गेम और भी दिलचस्प होने वाला है।