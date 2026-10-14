नालासोपारा में भीषण आग: इमारत की 14वीं मंजिल पर 45 मिनट तक लटके रहे लोग; दम घुटने से 2 महिलाओं की मौत

Imperial Heights Nalasopara Fire: महाराष्ट्र के पालघर जिले के नालासोपारा में वसई लिंक रोड स्थित इंपीरियल हाइट्स इमारत (Imperial Heights building) में मंगलवार रात करीब 11:30 बजे भीषण आग लग गई। इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी इस आग में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि छह लोगों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान फाल्गुनी शाह (50) और अश्विनी पारकर (50) के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि धुएं के कारण दम घुटने से दोनों महिलाओं की मौत हुई। हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।