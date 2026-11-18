पंचकूला निवासी निष्ठा राघव ने 23 और 25 जनवरी 2026 को जियोमार्ट (JioMart) ऐप के जरिए किराने का सामान ऑर्डर किया था। दोनों ही बार ऑर्डर में शामिल 19 रुपए की 'मंच मैक्स' चॉकलेट उपलब्ध नहीं थी। कंपनी की ओर से मैसेज भेजा गया कि ₹19 का पूरा रिफंड उनके मूल भुगतान माध्यम (Original Payment Mode) यानी बैंक खाते में भेज दिया गया है। लेकिन, निष्ठा के बैंक खाते में दोनों बार केवल ₹18 ही क्रेडिट हुए, जबकि शेष ₹1-₹1 बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के उनके 'Twid' (Pay with Rewards) वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए गए। ऐप पर शिकायत बंद होने और 14 फरवरी को भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।