Gohana Water Supply: गोहाना क्षेत्र के पांच गांवों में पेयजल संकट दूर करने के लिए बड़े स्तर पर जलघर और पाइपलाइन से जुड़े काम शुरू होने जा रहे हैं। रिढ़ाना, बरोदा ठुठान, जौली, बाघड़ और दोदवा में पुराने और खराब हो चुके जलघरों को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर करीब 25.43 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जनस्वास्थ्य विभाग ने काम शुरू कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।