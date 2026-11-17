फोरलेन परियोजना में कुछ गांवों को सीधे सड़क के दायरे में लेने के बजाय उनके बाहर से बाईपास निकालने की योजना बनाई गई है। मोरवाला, अचीना, बिरही कलां और अटेला गांवों के बाहर से फोरलेन निकालने का निर्णय लिया गया है। वहीं कमोद और रावलधी के बीच से भी बाईपास प्रस्तावित है, जो लोहारू कैनाल के साथ आगे बढ़ते हुए भिवानी रोड से भैरवी की ओर जाएगा।

इससे गांवों के भीतर भारी वाहनों का दबाव कम होने और स्थानीय यातायात को राहत मिलने की उम्मीद है।