Dhruv Rathee Released: ध्रुव राठी हिरासत से रिहा, लेकिन पुलिस की चेतावनी ने बढ़ाई चर्चा; दिल्ली में 6,000 से ज्यादा लोग हिरासत में

Dhruv Rathee Detained: यूट्यूबर ध्रुव राठी की हिरासत और फिर रिहाई ने दिल्ली में प्रस्तावित राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। गुरुग्राम स्थित उनके आवास से शनिवार सुबह पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। रविवार तड़के उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की ओर से दी गई चेतावनी भी सुर्खियों में है। उधर, दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हजारों लोगों पर कार्रवाई की गई।