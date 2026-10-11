Dhruv Rathee Released: ध्रुव राठी हिरासत से रिहा, लेकिन पुलिस की चेतावनी ने बढ़ाई चर्चा; दिल्ली में 6,000 से ज्यादा लोग हिरासत में

Dhruv Rathee: सुबह 6 बजे ध्रुव राठी के घर पहुंची पुलिस, फिर तड़के क्यों मिली रिहाई? (सोर्स: file photo)
Dhruv Rathee Detained: यूट्यूबर ध्रुव राठी की हिरासत और फिर रिहाई ने दिल्ली में प्रस्तावित राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। गुरुग्राम स्थित उनके आवास से शनिवार सुबह पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। रविवार तड़के उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की ओर से दी गई चेतावनी भी सुर्खियों में है। उधर, दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हजारों लोगों पर कार्रवाई की गई।
गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार सुबह करीब छह बजे ध्रुव राठी को उनके सेक्टर-56 स्थित आवास से हिरासत में लिया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की तीन टीमों ने यह कार्रवाई की। हिरासत में लेने के बाद राठी को क्राइम ब्रांच के कार्यालय ले जाया गया, जहां उनसे लगभग एक घंटे तक पूछताछ की गई।
इसके बाद रविवार तड़के पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से दी गई कथित चेतावनी के सटीक शब्दों या उसके कानूनी आधार का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है। इसलिए इस चेतावनी को किसी निश्चित कानूनी कार्रवाई का संकेत मानना फिलहाल उचित नहीं होगा।
यह घटनाक्रम दिल्ली में प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अधिकारियों ने राजधानी के मध्य हिस्से में प्रदर्शन को रोकने के लिए कार्रवाई की।
रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान में 6,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें विपक्षी दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर शामिल थे। ध्रुव राठी भी इसी व्यापक कार्रवाई से जुड़े घटनाक्रम के केंद्र में रहे।
हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने के बावजूद यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हिरासत में लिया जाना अपने आप में किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं है। कार्रवाई के कारण, प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और आगे की कानूनी प्रक्रिया को अलग-अलग तथ्यों के आधार पर समझना होगा।
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