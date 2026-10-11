11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Dhruv Rathee Released: ध्रुव राठी हिरासत से रिहा, लेकिन पुलिस की चेतावनी ने बढ़ाई चर्चा; दिल्ली में 6,000 से ज्यादा लोग हिरासत में

Gurugram Police Releases YouTuber Dhruv Rathee: ध्रुव राठी को करीब एक घंटे की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। दूसरी ओर, दिल्ली में विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की हिरासत ने विरोध-प्रदर्शन की तैयारी और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं।
2 min read
Google source verification

गुडगाँव

image

Manoj Vashisth

Oct 11, 2026

Dhruv Rathee

Dhruv Rathee: सुबह 6 बजे ध्रुव राठी के घर पहुंची पुलिस, फिर तड़के क्यों मिली रिहाई? (सोर्स: file photo)

Dhruv Rathee Detained: यूट्यूबर ध्रुव राठी की हिरासत और फिर रिहाई ने दिल्ली में प्रस्तावित राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। गुरुग्राम स्थित उनके आवास से शनिवार सुबह पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। रविवार तड़के उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की ओर से दी गई चेतावनी भी सुर्खियों में है। उधर, दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हजारों लोगों पर कार्रवाई की गई।

Dhruv Rathee Released: सेक्टर-56 स्थित घर से हिरासत में लिए गए राठी

गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार सुबह करीब छह बजे ध्रुव राठी को उनके सेक्टर-56 स्थित आवास से हिरासत में लिया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की तीन टीमों ने यह कार्रवाई की। हिरासत में लेने के बाद राठी को क्राइम ब्रांच के कार्यालय ले जाया गया, जहां उनसे लगभग एक घंटे तक पूछताछ की गई।

इसके बाद रविवार तड़के पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से दी गई कथित चेतावनी के सटीक शब्दों या उसके कानूनी आधार का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है। इसलिए इस चेतावनी को किसी निश्चित कानूनी कार्रवाई का संकेत मानना फिलहाल उचित नहीं होगा।

दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले बड़ी कार्रवाई

यह घटनाक्रम दिल्ली में प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अधिकारियों ने राजधानी के मध्य हिस्से में प्रदर्शन को रोकने के लिए कार्रवाई की।

रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान में 6,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें विपक्षी दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर शामिल थे। ध्रुव राठी भी इसी व्यापक कार्रवाई से जुड़े घटनाक्रम के केंद्र में रहे।

हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने के बावजूद यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हिरासत में लिया जाना अपने आप में किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं है। कार्रवाई के कारण, प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और आगे की कानूनी प्रक्रिया को अलग-अलग तथ्यों के आधार पर समझना होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Oct 2026 09:54 am

Published on:

11 Oct 2026 09:35 am

Hindi News / National News / Dhruv Rathee Released: ध्रुव राठी हिरासत से रिहा, लेकिन पुलिस की चेतावनी ने बढ़ाई चर्चा; दिल्ली में 6,000 से ज्यादा लोग हिरासत में

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘दादी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया’, CJP संस्थापक अभिजीत दिपके की मां का छलका दर्द

Abhijeet Dipke Grandmother passing away
मुंबई

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर भड़के बंगाल के मंत्री दिलीप घोष, सोनम वांगचुक पर भी दिया बड़ा बयान

Dilip Ghosh West Bengal Politics
राष्ट्रीय

‘Starlink से अंबानी का मुनाफा घटेगा, कारोबार बंद नहीं होगा’, फिर फूटा एलन मास्क का गुस्सा

elon musk Starlink India Row
राष्ट्रीय

CJP Protest: अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास हिरासत में, आज सुबह 9 बजे मजिस्ट्रेट के सामने होगी पेशी

CJP Protest, CJP Leaders Detained
राष्ट्रीय

CJP Protest: दिल्ली प्रदर्शन पर देश की नजर! नेताओं की रिहाई से मेट्रो सेवाओं तक, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई ?

Supreme Court Sunday Hearing
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.