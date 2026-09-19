फर्जी अफसर बन ठगी करने, पार्टनर की पत्नी से मारपीट और युवक की हत्या के आरोपों से घिरी अन्या वत्स की कहानी

पुलिस के अनुसार, अन्या कथित तौर पर खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को ठगती थी। उसके खिलाफ शिकायत के आधार पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया गया था। एक अन्य ठगी का मामला ग्रेटर नोएडा में भी दर्ज होने की बात पुलिस ने कही है। जांच के दौरान अन्या के कारोबारी संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, उसके पार्टनर युवराज और सान्यम पहले ईमार में काम करते थे। साल 2022 में वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों के बीच अन्या को कथित तौर पर नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद युवराज ने कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और बाद में अडानी रियल्टी में मैनेजर के तौर पर काम करने लगा। पुलिस का कहना है कि अन्या के खिलाफ तीन शिकायतें सामने आई थीं, जिनकी पृष्ठभूमि की जांच के दौरान पड़ताल की गई। इनमें से एक मामले में उस पर सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने का आरोप है।