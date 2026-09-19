19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुडगाँव

फर्जी अफसर बन ठगी करने, पार्टनर की पत्नी से मारपीट और युवक की हत्या के आरोपों से घिरी अन्या वत्स की कहानी

Anya Vats case: फर्जी सरकारी अफसर बनकर ठगी के आरोप से लेकर घरेलू हिंसा और कारोबारी विवाद तक, जानिए अन्या वत्स से जुड़े मामलों और युवराज सिंह महांदा हत्याकांड की जांच में सामने आई अहम बातें।
3 min read
Google source verification

गुडगाँव

image

Imran Ansari

Sep 19, 2026

Anya Vats case

फर्जी अफसर बन ठगी से लेकर पार्टनर की पत्नी से मारपीट तक, जानिए कौन है अन्या वत्स? फोटो सोर्स- ANI

Anya Vats cheating case: गुरुग्राम में सरिता विहार निवासी युवराज सिंह महांदा की हत्या के मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने अन्या वत्स से जुड़े कई आरोप और पुराने विवाद सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक, अन्या पर सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने, अपने पार्टनर की पहली पत्नी से घरेलू हिंसा करने और कारोबारी विवाद में कथित भूमिका से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, अन्या कथित तौर पर खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को ठगती थी। उसके खिलाफ शिकायत के आधार पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया गया था। एक अन्य ठगी का मामला ग्रेटर नोएडा में भी दर्ज होने की बात पुलिस ने कही है। जांच के दौरान अन्या के कारोबारी संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, उसके पार्टनर युवराज और सान्यम पहले ईमार में काम करते थे। साल 2022 में वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों के बीच अन्या को कथित तौर पर नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद युवराज ने कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और बाद में अडानी रियल्टी में मैनेजर के तौर पर काम करने लगा। पुलिस का कहना है कि अन्या के खिलाफ तीन शिकायतें सामने आई थीं, जिनकी पृष्ठभूमि की जांच के दौरान पड़ताल की गई। इनमें से एक मामले में उस पर सरकारी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने का आरोप है।

पार्टनर की पहली पत्नी ने लगाया घरेलू हिंसा का आरोप

पुलिस के अनुसार, अन्या के पार्टनर सान्यम की पहली पत्नी ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में सान्यम और अन्या पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए गए थे। यह मामला शाहदरा थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक, उस समय सान्यम का अपनी पहली पत्नी से तलाक का मामला लंबित था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि अन्या और युवराज के बीच किसी तरह का कारोबारी विवाद था या नहीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में अन्या से जुड़े कुछ रियल एस्टेट संबंधी पेशेवर विवादों की जानकारी सामने आई है।

पैसों के लेन-देन की भी जांच

पुलिस के मुताबिक, युवराज के परिवार ने अन्या पर युवराज के साथ काम करने के दौरान उससे कुछ पैसे लेने का आरोप लगाया है। हालांकि, बताया गया है कि यह मुद्दा बाद में सुलझा लिया गया था। पुलिस अब दोनों के बीच संभावित कारोबारी विवाद और पैसों के लेन-देन की कड़ियां जोड़ रही है। जांच में अन्या के बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार, उसके खातों में कई बड़े मूल्य के लेन-देन मिले हैं, लेकिन खाते में पर्याप्त नकदी नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि इन लेन-देन की प्रकृति और उनके संभावित संबंधों की जांच जारी है।

'मौत के बाद भी फोन से आते रहे मैसेज'

परिवार ने पुलिस को बताया कि युवराज सिंह महांदा की मौत के बाद भी उसके मोबाइल फोन से लगातार मैसेज आते रहे। परिजनों के मुताबिक, युवराज की मौत के बाद फोन से भेजे गए संदेशों को लेकर उन्हें संदेह हुआ। परिवार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और मामले की जांच की मांग की। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि युवराज के फोन का इस्तेमाल उसकी मौत के बाद किसने किया और इन संदेशों के पीछे कौन था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर परिवार ने उठाए सवाल

परिवार का आरोप है कि मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। परिजनों को अब तक मौत की वजह और जांच के निष्कर्षों के संबंध में भी कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उनका दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह डूबना बताई गई है। परिवार ने रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की भूमिका और संभावित लापरवाही की भी जांच किए जाने की बात कही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

Updated on:

19 Sept 2026 09:08 am

Published on:

19 Sept 2026 08:41 am

Hindi News / Haryana / Gurgaon / फर्जी अफसर बन ठगी करने, पार्टनर की पत्नी से मारपीट और युवक की हत्या के आरोपों से घिरी अन्या वत्स की कहानी

बड़ी खबरें

View All

गुडगाँव

हरियाणा

ट्रेंडिंग

Gurugram Hit and Run Case: आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान से गुरुग्राम ला रही पुलिस, वीडियो जारी

Gurugram Hit and Run Case
गुडगाँव

गुरुग्राम हिट एंड रन केस: बयान लेने के लिए बाइकर सिया के घर पहुंची पुलिस टीम, आरोपी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

Gurugram Hit and Run Case
गुडगाँव

Gurugram Hit And Run: खुद को ‘इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर’ बताता है गुरुग्राम में महिला को टक्कर मारकर भागने वाला आरोपी

Gurugram hit-and-run case
राष्ट्रीय

‘अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, आज FIR दर्ज कराऊंगी’, हिट-एंड-रन के बाद गुड़गांव की महिला बाइकर ने जारी किया बयान

Gurugram Woman Biker
गुडगाँव

गुरुग्राम में महिला बाइक सवार का कार ने किया पीछा, फिर मारी टक्कर; CCTV में कैद हुई पूरी घटना

Gurugram Road Rage
गुडगाँव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.